التحقيق مع تاجر مخدرات لحيازته هيروين بأسوان

باشرت نيابة أسوان التحقيق مع تاجر مخدرات القى رجال مباحث مركز شرطة قسم ثان القبض عليه قبل ترويجه كمية كبيرة من الهيروين والشابو واعترف المتهم أمام المباحث بالاتجار فى المضبوطات وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل إلى تلقى الرائد مصطفى همام، رئيس مباحث مركز شرطة "قسم ثان" معلومات سرية تفيد بقيام شخص بترويج وبيع المخدرات فى منطقة تابعة لدائرة القسم.

بعد إجراء التحريات اللازمة حول المتهم، تم إعداد قوة أمنية مكونة من رجال مباحث قسم ثان أسوان التي نجحوا خلالها فى القبض على المتهم، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من المخدرات وتتضمن (شابو، هيروين) قبل ترويجها على عملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها واتخاذ الإجراءات اللازمة.