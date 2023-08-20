الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس يصدر سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية

بريكس
بريكس

أصدر بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، سندات مقومة بعملة جنوب أفريقيا المحلية “الراند” في البلاد لأول مرة، خلال شهر أغسطس الجاري.

جاء هذا القرار في مسعى لزيادة وجود البنك في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء.

يجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الجديد في مجموعة بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا"، أغلق الأسبوع الماضي، أول مزاد سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية، مقابل 77.9 مليون دولار.

واجتذبت السندات لأجل 5 سنوات بمليار راند أي ما يعادل 52.3 مليون دولار، والسندات لأجل 3 سنوات بـ500 مليون راند، نحو 2.67 مليار راند في إجمالي العطاءات نحو 150 مليون دولار.

txt

ضم أعضاء جدد والتعاون مع إفريقيا.. أجندة حافلة لقمة بريكس 2023

من جانبها، صرحت ليزلي ماسدورب، المدير المالي ونائبة رئيس البنك، أن البنك يسعى إلى زيادة حضوره في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية.

وأوضحت ماسدورب أن الأموال التي تم الحصول عليها ستستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة في جنوب أفريقيا، لافتة إلى أن النتيجة ستكون بمثابة مؤشر لمشاريع البنك المستقبلية.

أبرز الملفات على طاولة بريكس 2023

وتعقد قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا بداية من الثلاثاء ولمدة يومين، بحضور عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات.

txt

قمة «بريكس» تناقش انضمام مصر إلى المجموعة.. الثلاثاء المقبل

ومن أبرز الملفات المقرر مناقشتها خلال قمة "بريكس" المقبلة في جنوب إفريقيا، ملف تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في القمة، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار، في خطوة تلقى ترحيبا من المؤسسات الاقتصادية العربية.

وتناقش أيضا قمة "بريكس" المقبلة توسيع المنظمة، وقبول عضوية العديد من الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام، والتي بلغ عددها 23 دولة.

وجاءت في مقدمة تلك الدول 8 دول عربية، بينها: مصر، الكويت، المغرب، الجزائر، السعودية، فلسطين، البحرين، والإمارات، بجانب الأرجنتين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، فنزويلا، فيتنام، كوبا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، نيجيريا، السنغال، تايلاند، وإثيوبيا.

بريكس بنك التنمية جنوب أفريقيا عملة جنوب أفريقيا المحلية الراند سندات

الأكثر قراءة

الداخلية ترفض سير الحافلات السياحية بطريق "سيوة/ الواحات البحرية"

أحمد موسى يكشف تفاصيل استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

باعة مانجو.. حقيقة فيديو إيقاف بلطجية للسيارت بطريق الإسماعيلية

أحمد موسى يكشف موعد انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك

صفقة دولارات توقع بأخطر عصابة مسلحة في البساتين

طعنات نافذة تُنهى حياة شاب فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة