بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس يصدر سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية

أصدر بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، سندات مقومة بعملة جنوب أفريقيا المحلية “الراند” في البلاد لأول مرة، خلال شهر أغسطس الجاري.

جاء هذا القرار في مسعى لزيادة وجود البنك في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء.

يجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الجديد في مجموعة بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا"، أغلق الأسبوع الماضي، أول مزاد سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية، مقابل 77.9 مليون دولار.

واجتذبت السندات لأجل 5 سنوات بمليار راند أي ما يعادل 52.3 مليون دولار، والسندات لأجل 3 سنوات بـ500 مليون راند، نحو 2.67 مليار راند في إجمالي العطاءات نحو 150 مليون دولار.

من جانبها، صرحت ليزلي ماسدورب، المدير المالي ونائبة رئيس البنك، أن البنك يسعى إلى زيادة حضوره في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية.

وأوضحت ماسدورب أن الأموال التي تم الحصول عليها ستستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستقرة في جنوب أفريقيا، لافتة إلى أن النتيجة ستكون بمثابة مؤشر لمشاريع البنك المستقبلية.

أبرز الملفات على طاولة بريكس 2023

وتعقد قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا بداية من الثلاثاء ولمدة يومين، بحضور عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات.

ومن أبرز الملفات المقرر مناقشتها خلال قمة "بريكس" المقبلة في جنوب إفريقيا، ملف تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في القمة، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار، في خطوة تلقى ترحيبا من المؤسسات الاقتصادية العربية.

وتناقش أيضا قمة "بريكس" المقبلة توسيع المنظمة، وقبول عضوية العديد من الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام، والتي بلغ عددها 23 دولة.

وجاءت في مقدمة تلك الدول 8 دول عربية، بينها: مصر، الكويت، المغرب، الجزائر، السعودية، فلسطين، البحرين، والإمارات، بجانب الأرجنتين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، فنزويلا، فيتنام، كوبا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، نيجيريا، السنغال، تايلاند، وإثيوبيا.