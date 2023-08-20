ضم أعضاء جدد والتعاون مع إفريقيا.. أجندة حافلة لقمة بريكس 2023

تنعقد قمة مجموعة دول "بريكس" خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن تناقش أجندة حافلة من الملفات، على رأسها بنك بريكس وانضمام أعضاء جدد لمجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي تُعدّ من بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية.

أجندة قوية لقمة بريكس

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فإن القمة الخامسة عشر لمجموعة البريكس ستناقش عددا من الملفات منها:

توسيع البريكس

ووفقا للوكالة، ينقسم القادة حول توسيع الكتلة بإضافة أعضاء جدد، بما في ذلك معايير القبول، وأعربت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإندونيسيا ومصر وإثيوبيا، عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس، وفقًا لجنوب إفريقيا.

وتسعى الصين إلى توسيع نفوذها في الوقت الذي تتصارع فيه مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والجغرافيا السياسية، وتدعم توسع بريكس، في حين أن البرازيل متشككة بينما تحرص روسيا، التي تأمل في التغلب على عزلتها الدبلوماسية بسبب حرب أوكرانيا، على ضم أعضاء جدد، مثلها مثل جنوب إفريقيا.

بنك بريكس

ومن المتوقع أيضًا أن تناقش المجموعة كيفية تعزيز جمع الأموال بالعملة المحلية والإقراض داخل بنك التنمية الجديد (NDB)، أو ما يسمى بنك بريكس. قال وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك جودونجوانا إن استخدام العملة المحلية سيساعد في تقليل مخاطر تأثير تقلبات أسعار الصرف.

وارتفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة منذ أن غزت روسيا أوكرانيا وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم في أوائل عام 2022 ، مما جعل ديون الدولار أكثر تكلفة بالنسبة لتلك البلدان.

التعاون الاقتصادي

ومن المرجح أيضًا أن يناقش القادة كيف يمكنهم تحسين العلاقات الاقتصادية بين اقتصاداتهم المتنوعة، ومن المتوقع أن يشاركوا في سلسلة من المناقشات حول فرص التجارة والاستثمار في قطاعات تتراوح من التعاون في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية إلى الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.

أصدقاء البريكس

ومن المتوقع أن يركز اليوم الأخير من القمة على المحادثات مع قادة الدول الأخرى.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن الدعوات لحضور القمة وجهت إلى 67 زعيما في أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال باندور إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للعلاقة بين دول البريكس والدول الأفريقية للتوافق مع موضوع القمة "بريكس وأفريقيا" ، مضيفًا أن شركاء بريكس حريصون على استكشاف فرص للاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

قمة إيجابية مهمة

هذا وقالت شبكة “سي جي تي ان” الصينية في تقرير لها، إن قمة البريكس 2023 ستكون أول قمة لمجموعة بريكس يتم استضافتها بشكل مباشر منذ تفشي فيروس كورونا.

وسبق وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، إنه من المتوقع أن يتبادل قادة الدول الخمس وجهات النظر حول التحديات الدولية ويعززون التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية ، حيث يسعون لضخ الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم مليء بالتغيرات والفوضى.