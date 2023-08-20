الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"وادى دجلة" تضيف أكاديمية جديدة للألعاب الالكترونية.. وتوقع شراكة مع Occupy للاشتراك في المسابقات العالمية

وادى دجلة
وادى دجلة

أطلقت أندية وادى دجلة، أول أكاديمية للألعاب الإلكترونية في مصر بنادي النخيل، تحت إدارة فريق Occupy- وهو واحد من أكبر فرق الألعاب الإلكترونية- لإتاحة الفرصة للأعضاء للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية وتحسين مهاراتهم، وكذلك إتاحة الفرصة للمحترفين منهم للمشاركة في البطولات والمسابقات القارية والدولية، إضافة إلى تحفيز الشباب لابتكار هذه الألعاب. 

يأتي ذلك في إطار سعي إدارة وادى دجلة، لتوفير الرياضات الجديدة لزيادة قاعدة ممارسين الرياضة، وتلبية اهتمامات مختلف الأعضاء، خاصة الشباب في ظل تزايد انتشار الألعاب الإلكترونية، وتماشيًا مع توجهات الدولة لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية لتحفيز الشباب على تطوير هذه الألعاب وابتكار جديدة بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل ذات الدخل المرتفع.


وسيتولى فريق Occupy إدارة أكاديمية وادى دجلة للألعاب الإلكترونية، والمعتمدة من الاتحادين المصري والدولي للألعاب الإلكترونية، لتحسين مهارات أعضاء الأكاديمية للوصول لمستوى احترافي يؤهلهم للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والدولية، في ظل ما يتميز به فريق Occupy من خبرة ضخمة في المشاركة ببطولات كبرى وتحقيق نتائج متقدمة.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس إضافة إلى حمامات السباحة

 

 

 

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