التموين: إقامة مخزن استراتيجى للدواء بالغربية وفر 40 ألف فرصة عمل للشباب

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن زيارة وزير التموين الدكتور علي مصيلحي للغربية كانت بغرض التوسع في مكاتب السجل التجاري المطورة ويكون لدينا تحول رقمي طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا المكتب رقم 110 على مستوى المحافظات بزيادة 33% من عدد المعاملات على مدار السنوات الماضية.

زيارة مخزن الدواء اللوجستي

وتابع أن وزير التموين قام بزيارة لمخزن الدواء اللوجستي والمقام على مساحة 8 أفدنة لخدمة 4 محافظات بالشراكة مع القطاع الخاص داخل المنطقة التجارية في الغربية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه وكلها من قبل القطاع الخاص وخلقت 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وهو المشروع الـ 18 على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الأسبوع القادم سيتم وضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي للسلع الغذائية على مساحة 10 أفدنة ويزيد من مخزون السلع الاستراتيجية ويخدم 4 محافظات في الأقصر.