حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-8-2023 فى محافظات مصر

مع الساعات المبكرة الصباحية شغل أذهان المواطنين العاملين بمؤسسات وهيئات الدولة معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-8-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث سيسود طقس حار رطب في ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-8-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 21- 8- 2023 في محافظات مصر ودرجات الحرارة.

حالك الطقس اليوم الإثنين

أضافت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنه سيكون من المفترض أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في ساعات الليل على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سحب منخفضة على محافظات القاهرة الكبرى

وطبق توقعات الهيئة، ستظهر السحب المنخفضة صباحا في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، مما سيساعد على تلطيف الأجواء، كما أن ستنشط الرياح ببعض المناطق، مما سيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في ساعات الليل.

بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

وفيما يلي جميع تفاصيل درجات الحرارة العظمى والدرجات الصغرى، اليوم الإثنين، على محافظات الجمهورية: