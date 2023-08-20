الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالفسطاط.. محافظ القاهرة يشهد افتتاح "بيت التراث المصري" (صور)

إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتاح وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

شارك فى الحفل السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وجيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ود.نوريا سانز المدير الاقليمي لمكتب اليونسكو ومحمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ولفيف من المشاهير وممثلى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث.

وبيت التراث الذى تم افتتاحه فى مركز الحِرف اليدوية في منطقة الفسطاط، يضمّ محتويات الأرشيف القومي المصري للتراث الثقافي غير المادي حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الغير مادي باليونسكو منذ 20 عامًا، كما قامت بتسجيل عدة عناصر من التراث غير المادي منها الخط العربى، والسيرة الهلالية والتحطيب، وفن الاراجوز، والنسيج اليدوى وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادي في نهاية العام الماضى هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر.

وأكد محافظ القاهرة أن الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي يحظى باهتمام كبير فى محافظة القاهرة من أجل الحفاظ عليه مع التركيز على المشاركة المجتمعية في كافة عناصره تحقيقًا للاستدامة.

وتضمنت الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية والخط العربى والنسيج اليدوى والفخار والخزف وغيرها من الحرف التراثية إضافة إلى عرض للتراث الحى كصناعة الحرف التراثية، كما تم تقديم مأكولات شعبية مصنعة على عربات المأكولات التراثية.

كذلك تم تقديم عدد من المشروبات التراثية لنقل المعارف المرتبطة بالتراث المصري.

إحتفالية المقامة

إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
إحتفالية المقامة
بيت التراث المصرى اليونسكو الفسطاط وزيرة الثقافة محافظ القاهرة

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