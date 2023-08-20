سمير فرج يكشف سبب اعتراض الجزائر على التدخل العسكري في النيجر

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن محمد بازوم، هو أول رئيس من أصل عربي من السكان وهو معتقل من يوم الإنقلاب واليووم محال للمحاكمة بالخيانة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الايكواس هي مجموعة الدول في غرب إفريقيا ومكون من 15 دولة وهو تجمع اقتصادي ولا يقوم بأي عملية حربية وعندما رأوا ماحدث في موضوع الإنقلاب قالوا سيتم التدخل عسكريا لإعادة الحكم في النيجر.

فرنسا لم تقدم للنيجر شيئًا طوال سنوات الاحتلال

وتابع، أن الناس في البداية لم تكن تفهم الأمر، ولكن الجيش والحرس الجمهوري والناس أصبحوا يدافعون عن النيجر ضد فرنسا لأنها لم تقدم لهم شيئًا طوال سنوات الاحتلال.

وأكد أن الجزائر ترفض التدخل العسكري في النيجر، لأنه يوجد خط غاز توزع منه لأوروبا والجزائر تعرف أنه لو حدث تدخل عسكري سيتم تدمير هذا الخط ، موضحًا أنه يوجد 3200عسكري أجنبي كانوا مخصصين لمحاربة الإرهاب وعند رحيلهم سنجد الجماعات الارهابية تدخل المنطقة ومعنى ذلك أن الإرهاب يعود مرة أخرى.