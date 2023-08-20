لزيادة الإقبال.. مد فترة التقديم بجامعة الإسكندرية الأهلية

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية مد فترة التقدم لطلاب شهادة الثانوية العامة حاملى شهادات 2022/2023 لمدة أسبوع من الآن.

أشارت جامعة الإسكندرية الأهلية، في بيان مساء اليوم، إلى أن قرار مد التقدم لكليات جامعة الإسكندرية الأهلية جاء نتيجة الإقبال الكبير من الطلاب على برامج وكليات الجامعة، مؤكدة استمرار التقديم الورقي لطلاب الشهادات المعادلة بمقر الجامعة الأهلية بأبيس.

وأوضحت الجامعة أن التقدم للإلتحاق بكليات وبرامج الجامعة يتم إلكترونيا للقبول لطلاب الثانوية العامة حاملى شهادات عام 2023 و2022 ويتم التقديم عن طريق قيام الطالب باستخدام االكود الذي تم توضيحه خلال إعلان جامعة الإسكندرية الأهلية أو من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/zcknDggiHa

البرامج الدراسية والمصروفات بجامعة الإسكندرية الأهلية

-برنامج الطب والجراحة.. 145 ألف جنيه.

- برنامج جراحة الفم والأسنان.. 130 ألف جنيه.

- برنامج الصيدلة- فارم دي كلينيكال.. 115 ألف جنيه.

-برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات.. 85 ألف جنيه

-برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبرتات.. 85 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الكهروميكانيكية.. 85 ألف جنيه.

- برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري..85 ألف جنيه

- برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي.. 85 ألف جنيه.

-برنامج الأمن السيبراني..60 ألف جنيه.

- برنامج الأنظمة الذكية.. 60 ألف جنيه.

- برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.. 60 ألف جنيه.

- برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.. 55 ألف جنيه.

- برنامج البنوك والتمويل.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الإدارة.. 50 ألف جنيه.

- برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.. 50 ألف جنيه

-برنامج المحاسبة ونظم المعلومات.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الإعلام الرقمي.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الصوتيات واللسانيات..50 ألف جنيه.