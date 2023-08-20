الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية اللبنانية تؤكد ضرورة احترام مهام بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية

علقت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأحد، على الاعتداء الذى تعرضت له قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في جزيرة قبرص.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها مساء اليوم، أنها تراقب بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص، إثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية يوم الجمعة الماضية.

وتابع بيان الخارجية اللبنانية: "تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة، التي تقضي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

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المفوضية الأوروبية: الاعتداء التركى على قوات حفظ السلام بين شطرى قبرص غير مقبول

مصر تدعو إلى العودة لمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية

وفي وقت سابق من اليوم، دعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت مصر أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.

وكذلك، دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

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جوتيريش يدين الاعتداء على قوات حفظ سلام في قبرص

 

الخارجية اللبنانية قوات بعثة حفظ السلام جزيرة قبرص مجلس الأمن لبنان

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