الخارجية اللبنانية تؤكد ضرورة احترام مهام بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

علقت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأحد، على الاعتداء الذى تعرضت له قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في جزيرة قبرص.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها مساء اليوم، أنها تراقب بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص، إثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية يوم الجمعة الماضية.

وتابع بيان الخارجية اللبنانية: "تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة، التي تقضي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

مصر تدعو إلى العودة لمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية

وفي وقت سابق من اليوم، دعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، يوم الجمعة الماضي.

وأكدت مصر أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.

وكذلك، دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.