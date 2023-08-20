"عاملة شغل".. جامعة المنيا تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني لخريجاتها

أعلن د.عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار الجهود التي تبذلها جامعة المنيا لتمكين المرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإتاحة فرص العمل والتدريب لخريجاتها بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب بكلية العلوم فتح باب التسجيل الالكتروني للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وعدد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال رابط التسجيل لحضور البرنامج https://3amlashoghl.untapcompete.com/.

يهدف برنامج «عاملة شغل» إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، فضلا عن مجال التكنولوجيا الذي أضيف هذا العام.

تأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، وأصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التمريض، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، وذلك استكمالاً للقرارات التي سبق وأن أعلنت، حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

وجاءت قرارات التعيين كالتالي:

الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن يحيى، الاشراف على قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

استاذ دكتور اقبال عبد الرحيم امام احمد رئيساً لقسم صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض.

استاذ دكتور يسرية السيد حسين حنفي للإشراف على قسم صحة المجتمع بكلية التمريض.

استاذ دكتور انشراح رشدي محمد رئيساً لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض.

الدكتورة أماني عنتر محمد على، رئيساً لقسم التمريض النفسي بكلية التمريض.

الدكتورة ايمان سيد مسعود سيد رئيساً لقسم تمريض الاطفال بكلية التمريض.

الدكتورة منى ثابت عبد الباسط عبد الله الإشراف على قسم تعليم التمريض بكلية التمريض.

استاذ دكتور إيهاب عبد الله يوسف سيد رئيساً لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

استاذ دكتور إسماعيل أحمد عبد الله عامر رئيساً لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة.

استاذ دكتورسهير عبد الرحيم ابو العيون رئيساً لقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة.

استاذ دكتور عبير غريب عبد الله إبراهيم رئيساً لقسم ترميم وصيانة الاثار بكلية الفنون الجميلة.

استاذ دكتور نسرين اسماعيل محمد توفيق رئيساً لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

استاذ دكتور عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن محمد رئيساً لقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة.

الدكتورة ليالى عبادة احمد عبادة رئيساً لقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.