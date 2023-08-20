الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حامد فارس: مصر تؤيد وجود سياسة شرعية قوية فى ليبيا

ليبيا
ليبيا

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على تطور المشهد الليبي في الفترة الأخيرة بعد البيان الليبي المشترك الذي صدر اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تجدد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وأضاف أن الأوضاع في ليبيا معقدة ومتشابكة، وأن الاجتماع الذي عقد اليوم في بني غازي هو الأول من نوعه لأنه يجمع رئيس مجلس الرئاسة الليبي ومجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أن هذا الاجتماع يؤكد وجه النظر المصرية في إيجاد سياسة أمنية وشرعية قوية وموحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع تأكيد علي أن مبادرة القاهرة في 6 /6 2020، في إيجاد حل ليبي ووحدة المؤسسات في الداخل الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية، والتوزيع العادل للثروة، وإخراج المرتزقة من ليبيا.

 

لبنى عسل الحياة الحياة اليوم أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس البيان الليبي المشترك

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