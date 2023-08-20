الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: أكل ميراث النساء بيع للآخرة بالدنيا (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة، مفاداه إن والدها توفى وترك ميراث كبير، واستحوذ أخواتها الرجال على الميراث من الأراضى، وإعطائها وشقيقتها البنات الأربع مبلغ بسيط ما بين 2000 إلى 10000 جنيه، وفق أهوائهم، فما حكم ما فعلوه شرعا؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الحقيقة فى مصطلح مكروه لما يكون فى التركة إناث وذكور، فى حد يقول راضوا البنات، وكان ليس لهم حق، ممكن تلاقى البنت فى ميراثها يتعدى نصف مليون جنيه، ويعطوها 10 آلاف جنيه، من يفعلون هذا يبيعون الآخرة بالدينا، وتسأل عن هذا يوم القيامة".

وتابع: "لو راجل يرضى كده على نفسه، كل ده تحايل على شرع الله، لازم تعطى حق اختك بما يرضى الله، تقولها ليكى نصف فدان، لها الحق تبيعه أو تستلمه، لو حبت تبيع يبقى بسعر السوق ولو حبت تكرم أخوها يجوز".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

الدكتور على فخر الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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