خبير تربوى يوضح أهمية برامج تأهيل المعلمين الجدد

كشف الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، عن أهمية برامج تأهيل المعلمين الجدد ودورها في الارتقاء بالتعليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المعلم القوي المحرك والدافع لتكوين إنسان جديد لمجتمع جديد، موضحًا أن تدريب المعلمين يتم على المكون الأكاديمي والمهني والمكون الثقافي.

وأضاف أن الهدف الأساسي من تطوير التعليم المصري الذي نشهده خلال الفترة الحالية، يستهدف وضعه في إطار المنافسة العالمية، موضحًا أن المناهج التعليمية المصرية أصبحت الآن تواكب المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

وأشار إلى أن التعليم المصري يشهد طفرة واضحة تتمثل في الجامعات الأهلية التي تضم برامج دولية على أرض مصر، تمهد لسوق العمل وتؤهل الطلاب لممارسة الوظائف المستقبلية الجديدة.