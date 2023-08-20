رمضان أبوجزر: تلويح روسيا باستخدام السلاح النووى يُخيف المسئولين الأوروبيين

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، إن أوروبا تشعر بقلق كبير منذ بداية الحرب الروسية، خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية من ثالث يوم من اندلاعها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا ليس لديها إرادة ولا قدرة على اتخاذ قرار نشر الأسلحة النووية، لأنه قرار الناتو والولايات المتحدة التي لا ترى خطرًا على أوروبا أو على حلفائها الأوروبيين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لديها معلومات استباقية عن مدى إمكانية أو عدم إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية، لكن التلويح من حين لآخر باستخدام الأسلحة النووية، خاصة على لسان ميدفيديف الرئيس الروسي السابق وبنبرة حادة، تخيف المسئولين الأوروبيين.

وأردف: "في النهاية هذه حرب اللا ثوابت إذا فشلت روسيا في تحقيق انتصارات أو استطاعت أوكرانيا تحقيق نقلة نوعية، يمكن لروسيا انتقامًا لكرامتها أو خوفًا من هزيمة كبيرة أن تستخدم الأسلحة النووية".

وأوضح أن روسيا كانت تعتقد أنه يمكنها حسم الحرب من خلال الأسلحة التقليدية والصواريخ الكبيرة في أسابيع أو أيام، لكن عندما وجدت مقاومة أوكرانية، وأصبحت تقترب من عامين من بدء الحرب ولا يلوح في الأفق أنه يمكن إنهاؤها، حيث إن الغرب مستمر في تقديم الدعم تصاعديًا، والولايات المتحدة وحلفائها يريدون أن تطول الحرب لاستنزاف روسيا، لكنها تستنزف الجميع، والرابح الوحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وختم: "لا يوجد خوف حقيقي في المرحلة الحالية، لكن يبقى هاجس تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يُخيف المسئولين الأوروبيين".