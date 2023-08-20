نجاة 14 شخصًا من الموت فى حادثين مروعين بالبحيرة

أصيب 14 شخصًا في حادثين مروريين مروعين، اليوم بمركزي وادي النطرون وإيتاي البارود بالبحيرة نتيجة تصادم 4 سيارات في الحادثين.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادثين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتم إزالة آثار الحادثين، وتحرر المحضران اللازمان بالحادثين، وتم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

ووقع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى دائرة مركز إيتاى البارود، ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بكسور وكدمات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون، أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.