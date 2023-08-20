الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 14 شخصًا من الموت فى حادثين مروعين بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 14 شخصًا في حادثين مروريين مروعين، اليوم بمركزي وادي النطرون وإيتاي البارود بالبحيرة نتيجة تصادم 4 سيارات في الحادثين.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادثين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتم إزالة آثار الحادثين، وتحرر المحضران اللازمان بالحادثين، وتم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

ووقع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى دائرة مركز إيتاى البارود، ما أدى إلى إصابة 11 شخصًا بكسور وكدمات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون، أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 

إسكندرية الزراعى الرعاية الطبية اللازمة القاهرة- الإسكندرية النيابات المختصة المستشفى المركزى تصادم سيارتين ملاكى تصادم سيارتين ميكروباص حادث تصادم سيارتين ميكروباص حادث تصادم سيارتين طريق القاهرة- الإسكندرية مركز إيتاي البارود مركز وادى النطرون

الأكثر قراءة

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل فى سوهاج

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

"واتش إت" تعرض فيلم "طرف تالت" حصريًا عبر منصتها

خالد الجندى: كل إنسان من الممكن أن يكون سببًا لرزق الآخر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة