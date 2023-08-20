أستاذ قانون دولى: لا أحد يأخذ تهديد بوتين باستخدام السلاح النووى على محمل الجد

قال جابرييل صوما أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت من معاهدة ستارت 2 التي تحد من السلاح النووي في أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حين وصل للسلطة أعاد النظر، ووافق على المتابعة بالعمل في معاهدة ستارت 2، لكن روسيا هي من انسحبت حين اندلعت حرب أوكرانيا.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من القائد العسكري وزير الدفاع أن يتخذ كل الإجراءات للأزمة المتعلقة بالردع الاستراتيجي أي استخدام الأسلحة النووية، لكن الغرب اعتبر هذا التصريح مجرد كلام، وبايدن قال إن بوتين ليس الوحيد الذي هدد باستخدام السلاح النووي، وفي 1958 الرئيس الأمريكي هدد الصين حين حاولت الاستيلاء على تايوان، لذا لا أحد يأخذ تهديداته على محمل الجد.