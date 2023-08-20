تحصين 75% من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

تابع محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تم تحصين 200 ألف رأس ماشية بنسبة تغطية 75.26% خلال الفترة من 15/7/2023 حتى اليوم.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم جميع التسهيلات وسبل الدعم لتلك الحملات لتحقيق المستهدف منها في الوقت المحدد، ذلك إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد المحافظ أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف.

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين 200608 بواقع 92095 رأسًا من الأبقار و79307 رأسا من الجاموس، و27840 رأسا من الأغنام، إضافة إلى 1367 رأسا من الماعز، مؤكدا أن المديرية قامت بتوفير احتياجات المحافظة من اللقاحات ومستلزمات التحصين وتوزيعها وحفظها بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الإسراع في تحصين ماشيتهم بهدف الحفاظ عليها وحمايتها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

على صعيد مواز، عقد محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك بحضور العقيد عمرو الطوخي رئيس مباحث التموين، محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.