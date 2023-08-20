"الشعب الجمهوري" يشارك في تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بقنا

شاركت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بقنا، في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 يوم صحة" والتى نفذت بمنطقة عمر أفندي ببندر قنا، لدعم صحة المرأة من خلال تواجد السيارة الخاصة بمبادرة صحة المرأة لتقديم خدمات الفحص بالسونار وأشعة الماموجرام بجانب خدمات تنظيم الأسرة وفحص أمراض الباطنة، والكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي.

جاء ذلك برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، بحضور مصطفى محمود مصطفى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، ومروة عبدالرحيم حسين أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا والدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الصحية بمديرية الصحة وأمينة المرأة بمركز قنا.

أوضحت مروة عبدالرحيم، أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، إن مشاركة الحزب تأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الحزب ومديرية الصحة بقنا لتفعيل المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة"، لافتة إلى أن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية، وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة وبالمجان، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية خاصة التي استهدفت صحة المرأة أسهمت فى تعزيز النظام الصحي، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطنين؛ بهدف خفض معدلات انتشارها، لافتة إلى أن المبادرة التى شهدتها محافظة قنا تضمنت من خلال السيارة المتنقلة توفير جهاز أشعة الماموجرام للسيدات، وهو غير متوفر بمحافظة قنا ولا يتواجد إلا كل فترة، وكان توفيره ضمن أعمال المبادرة فرصة كبيرة لخدمة السيدات، مشيرة إلى أن أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بقنا شاركت في تنفيذ المبادرة من خلال حشد السيدات واستقبالهن داخل المقر المعد للمبادرة، وذلك بعد حثهن على ضرورة المشاركة للاطمئنان على صحتهن.

من جانبها، أوضحت د.إيناس فاروق، مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمركز قنا، أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية، وخدمات الصحة الإنجابية، بجانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

أشارت إلى أن المبادرة تتواجد في: الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة. وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام"، وخدمات دعم صحة المرأة، وغيرها من الخدمات الطبية.