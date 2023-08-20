الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراعاة الحالات الاجتماعية.. "تعليم قنا" يناقش استعدادات المدارس في المحافظة

وزاره التربيه والتعليم
وزاره التربيه والتعليم

أكدت منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وجوب الالتزام التام بالقرارات الوزارية الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات والمحافظات وبعضها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته وكيل المديرية مع مديري المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية التابعة في حضور احمد سليمان مدير التعليم الثانوي بالمديرية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة والمنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية.

وأكدت وكيل المديرية مراعاة بعض الحالات والاعتبارات الاجتماعية الملحّة والعاجلة مثل تغيير محل عمل رب الأسرة أو وفاة ولي الأمر، لافتة إلى تطبيق توجيهات د.محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في تكثيف أعمال المتابعة للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسي المقرر بدايته نهاية شهر سبتمبر.

أحمد سليم إستعدادات المدارس استعدادات استعداد استعدادا

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