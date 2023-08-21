لأولياء الأمور.. تعرف على أماكن بيع الكتب الخارجية المستعملة

يواجه أولياء الأمور موجة الغلاء في أسعار الكتب الخارجية، ويرفعون شعار شراء الكتب المستعملة، وذلك في سنوات الدراسة التي لا يوجد بها أي تغيير في المناهج.

وبدأ أولياء الأمور في تداول الأماكن المخصصة لبيع الكتب المستعملة لكي يواجهوا موجة الغلاء، وكتب أولياء الأمور مجموعة من الأسواق التي تقوم ببيع الكتب الخارجية مستعملة وهي كالتالي:

سور الأزبكية: يقع بجوار ميدان العتبة ومحطة مترو العتبة، حيث يُقدم مجموعة واسعة من الكتب المستعملة بأسعار معقولة.

سور جامعة القاهرة: يُوجد بالقرب من الجامعة ويتيح اختيار كتب دراسية وغيرها بأسعار متفاوتة.

سور السيدة زينب: يقع بجوار محطة مترو السيدة زينب، ويُقدم كتبا قديمة وروايات بأسعار رمزية.

سور دار القضاء العالي: يمتد من وسط البلد إلى شارع نقابة الصحفيين، ويقدم مجموعة متنوعة من الكتب المستعملة والقديمة بأسعار مناسبة.

سور سعد زغلول: يقع خلف ضريح سعد زغلول بالقاهرة، ويتخصص في بيع الكتب القديمة والمستعملة بأسعار منخفضة.