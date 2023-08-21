الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأولياء الأمور.. تعرف على أماكن بيع الكتب الخارجية المستعملة

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

يواجه أولياء الأمور موجة الغلاء في أسعار الكتب الخارجية، ويرفعون شعار شراء الكتب المستعملة، وذلك في سنوات الدراسة التي لا يوجد بها أي تغيير في المناهج.

وبدأ أولياء الأمور في تداول الأماكن المخصصة لبيع الكتب المستعملة لكي يواجهوا موجة الغلاء، وكتب أولياء الأمور مجموعة من الأسواق التي تقوم ببيع الكتب الخارجية مستعملة وهي كالتالي:

سور الأزبكية: يقع بجوار ميدان العتبة ومحطة مترو العتبة، حيث يُقدم مجموعة واسعة من الكتب المستعملة بأسعار معقولة.

سور جامعة القاهرة: يُوجد بالقرب من الجامعة ويتيح اختيار كتب دراسية وغيرها بأسعار متفاوتة.

سور السيدة زينب: يقع بجوار محطة مترو السيدة زينب، ويُقدم كتبا قديمة وروايات بأسعار رمزية.

سور دار القضاء العالي: يمتد من وسط البلد إلى شارع نقابة الصحفيين، ويقدم مجموعة متنوعة من الكتب المستعملة والقديمة بأسعار مناسبة.

سور سعد زغلول: يقع خلف ضريح سعد زغلول بالقاهرة، ويتخصص في بيع الكتب القديمة والمستعملة بأسعار منخفضة. 

أسعار الكتب الخارجية التربية والتعليم والتعليم التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي التربية والتعليم والتعليم الفني التعلي التحصيل الدراسي الأماكن المخصصة السيدة زينب

الأكثر قراءة

سناتور جمهورى: لهذا السبب لن تصوت أمريكا لترامب

البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان كانت تخترق المساجد بتلك الطريقة

طارق البشبيشى لـ"الشاهد": عبدالمنعم أبو الفتوح إخوانى ولكنه يتلون مثل الحرباء

الحماية المدنية فى أسوان تنجح فى السيطرة على حريق بقرية نوبية

استمرار أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقى.. وإشادة الأهالى

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة