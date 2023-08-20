الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: نعتز بروح التآخى بين المسلمين والمسيحيين فى مواجهة الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله، برفقة وفد كنسي بارز.

وأكد اشتيه أهمية توثيق ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، بهدف حمايتها من محاولات تسريبها أو تعدي الاحتلال عليها.

كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة استثمار هذه الممتلكات بطريقة تعود بالنفع على الكنائس والأديرة، وتسهم في تعزيز صمود المجتمعات المحيطة بها.

وتابع: "نعتز بروح التآخي بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين، وهو نموذج يحتذى به، إذ يشكلون مكونا وطنيا واحدا في مواجهة الاحتلال والتصدي للظروف الصعبة التي يفرضها".

txt

مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة يطلع مسئولين أمميين على تصاعد عنف الاحتلال ومستوطنيه

وأكد اشتيه أن الكنيسة الأرثوذكسية تقدم موقفا طليعيا في تعزيز قيم التآخي والتعايش في المجتمع الفلسطيني، وهم شركاء في المشروع الوطني وبناء الدولة، داعيا إلى محاربة أي محاولات لعزل أي مكون من مكونات الشعب عن الآخر في هذه المرحلة الحرجة.

كما أعرب أشتية عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للكنيسة الأرثوذكسية في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها المجتمعي، عبر مؤسساتها الصحية والتعليمية والحفاظ على روحها الوطنية.

من جانبه، أطلع المطران رئيس الوزراء الفلسطيني على التحديات التي تواجه الكنيسة في فلسطين والمنطقة، وسير العمل على مأسسة العمل الكنسي وتطويره، معبرا عن امتنانه للاهتمام الرسمي الفلسطيني بدعم جهود الكنيسة ومتابعة عملها من خلال اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس.

txt

ملك الأردن: قمة العلمين الثلاثية تحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

 

رئيس الوزراء الفلسطيني الكنائس مطران الأردن للروم الأرثوذكس فلسطين الاحتلال

الأكثر قراءة

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل في سوهاج

النيابة الإدارية تعاين موقع مصرع طفلة أثناء استحمامها ببلطيم

"ماتت صعقًا بالكهرباء".. تفاصيل مصرع طفلة داخل حمام فى بلطيم

وفاة شقيقة المتهم بإشعال النار فى منزل أسرته بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة