مستشار النواب الليبي للقاهرة الإخبارية: هناك رغبة ملحة لإنهاء انقسام المؤسسات الوطنية

تحدث فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن نظر لجنة 6+6، في التشريعات القانونية المتفق عليها في مجلس النواب، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة في إنهاء انقسام المؤسسات الوطنية وتوحيدها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبرقناة القاهرة الإخبارية،أن مصرف ليبيا المركزي سيعمل وحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة.



وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي للقاهرة الإخبارية: اتصالات واجتماعات مكثفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، لتوحيد المؤسسات المصرفية والبنكية.



ولفت إلى أن مجلسا النواب والأعلى للدولة يعملان على تشكيل حكومة جديدة في ليبا معترف بها.