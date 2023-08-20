الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.. رئيس البرلمان الجزائري يصل طهران

العراق وإيران
العراق وإيران

وصل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، الأحد، إلى طهران على رأس وفد برلماني رفيع، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، واستقبله مجتبى ذو النوري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان الجزائري، غدا الاثنين،  رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ثم سيعقد رئيسا برلماني البلدين مؤتمرا صحفيا.

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رئيس البرلمان العربى يُعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

وستشمل زيارة الوفد الجزائري التي ستستمر 5 أيام زيارة متحف الدفاع المقدس، والاطلاع على الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، وزيارة أصفهان، وفقا لوكالة مهر الإخبارية.

تأتي تلك الزيارة عقب زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إيران في يوليو الماضي بتكليف من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.

رئيس البرلمان الجزائري طهران مجلس الشورى الاسلامى إيران الجزائر

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