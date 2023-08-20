لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.. رئيس البرلمان الجزائري يصل طهران

وصل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، الأحد، إلى طهران على رأس وفد برلماني رفيع، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، واستقبله مجتبى ذو النوري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان الجزائري، غدا الاثنين، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ثم سيعقد رئيسا برلماني البلدين مؤتمرا صحفيا.

وستشمل زيارة الوفد الجزائري التي ستستمر 5 أيام زيارة متحف الدفاع المقدس، والاطلاع على الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، وزيارة أصفهان، وفقا لوكالة مهر الإخبارية.

تأتي تلك الزيارة عقب زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إيران في يوليو الماضي بتكليف من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.