رئيس البرلمان العربى يُعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد "العسومي" في بيان له، تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، مؤكدًا ثقته في قدرة الجزائر على تجاوز هذه المحنة، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.