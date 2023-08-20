"عض طفلًا".. حبس المتهمين بتعذيب كلب فى المقطم 4 أيام

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حبس المتهمين بالتعدي على كلب بعصا والتسبب في إصابته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب على كلب باستخدام عصا وإحداث إصابته بالقاهرة.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم .



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.