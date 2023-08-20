الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسامة الشاهد يعلن وضع تصور كامل لهيكل مالى وإدارى لـ"الجيزة التجارية"

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، عن وضع تصور كامل لهيكل مالى وإدارى لغرفة الجيزة، لوضعها تحت إطار النظام المؤسسى الذى يلتزم بالأشكال الإدارية والمالية المنظمة له فى إطار من القانون والعلم وطبقا للقوانين المنظمة للوظائف حسب اللوائح المنظمة وقوانين الدولة للجهاز الإداري.

وأشار الشاهد في بيانه اليوم إلى أنه تم تكليف الشئون الإدارية والمالية بالغرفة بتحديد كامل للمسميات الوظيفية للعاملين مع تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل مهامها وواجباتها وحدود عملها مع الربط المالي لكل وظيفة وحصر كامل عن الأمور المالية بالغرفة ومطالبة الإدارة القانونية بمراجعة كافة الإجراءات طبقا للقانون.

جاء ذلك فى اجتماع الشاهد مع عادل رزين المستشار الإداري للغرفة والدكتور أسامة حجازى مدير الشئون القانونية وخالد عبد السميع مدير عام المتابعة والتخطيط.

أسامة الشاهد الإجراءات الاداره القانونيه الأمور المالية الجيزة

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