الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بالعمرانية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاملًا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الميثامفيتامين» في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبدالحميد.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «عامل»، أنه يتاجر في المواد المخدرة «الميثامفيتامين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم «عامل» بالاتجار في المواد المخدرة «الميثامفيتامين»، وجرى القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى المحاكمة.

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