لليوم الثالث على التوالي.. استمرار أعمال إزالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة

واصلت الأجهزة التنفيذية والمعنية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس الحي، أعمال الإزالة للعقار المائل والصادر له قرارات إزالة وعنوانه ٦ شارع ابراهيم المنفي بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية والفنية، حفاظًا على الأرواح والمارّة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة في إطار الحرص الدائم على الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وفي ضوء متابعة تنفيذ قرارات الهدم للعقارات ذات الخطورة الداهمة وتنفيذ قرار إزالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة والصادر له عدة قرارات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولتها التفقدية، أن كل الأجهزة التنفيذية والمعنية تعمل على قدمٍ وساق من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم لكل مستجدات الإزالة للعقار المائل رقم ٦ شارع ابراهيم المنفي أسفل كوبري العاشر من رمضان بكورنيش النيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات السلامة الوقائية والفنية للحفاظ على الأرواح والمارّة والعقارات المجاورة وتأمين الأعمال بالموقع.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم تنفيذ قرارات الإخلاء الإداري الصادرة للعقار للخطورة الداهمة، حيث تم الانتهاء من إخلاء العقار كليًا من الأشخاص والمنقولات والبدء في أعمال الإزالة على مدار 3 أيام متواصلة، والذي يقتضي بإزالة العقار، والمُقام على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا تقريبًا والمكون من أرضي و١٠ أدوار متكررة حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح السكان والعقارات المجاورة خاصة في ظل أن العقار به ميل شديد يمثل خطورة على العقارات المجاورة، حيث تم الانتهاء من إزالة سقف الدور التاسع وجارٍ استمرار الأعمال.

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد أوضحت خلال جولتها الميدانية لموقع الأعمال والتي قامت بها أمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات طبقًا للأصول الفنية لأعمال الإزالة باستخدام معدات الإزالة يدويًا دون استخدام المعدات الثقيلة مراعاة لسلامة المواطنين؛ لعدم حدوث انهيار كلِّي للعقار قد تنتج عنه أضرار جسيمة، حيث تم الاستعانة بجهة متخصصة لتنفيذ الأعمال على قدرٍ عالٍ من الكفاءة لمثل هذه النوعية من الأعمال مع فصل كل المرافق لتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة، كما سيتم متابعة الأعمال بصورة دورية للتأكد من سير الاعمال طبقًا للخطة الموضوعة.

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