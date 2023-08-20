الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: مصر تهدف لدعم المسار السياسى فى ليبيا

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي إن مصر ترحب ببيان بنغازي وتشدد على إجراء الانتخابات، وتهدف إلى دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية دائمًا تدعم الشأن الليبي، وتحرص على التواصل مع جميع الأطراف، وتقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين.

وأضاف "الكشكي"، في  مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر تتعامل مع الملف الليبي وفق ثوابت لا تتغير على الإطلاق، كما أن مصر دائمًا تؤكد على وحدة ليبيا وتدعم القرار الليبي الليبي.

- الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتوحيد المؤسسات الليبية

 

وتابع: نحن أمام خطوات مهمة حدثت بالأمس، ربما تكون هذه الخطوات هي مرحلة من مراحل تهدف للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتوحيد المؤسسات الليبية، خاصة أننا أمام سياقات عامة تقول إنه لا يمكن أن يكون الحل سوى الحل الليبي الليبي.

وأوضح الكاتب الصحفي أننا عشنا تجارب خلال السنوات الماضية ومنذ المتغيرات التي جرت داخل الدولة الليبية تصل بنا إلى محطة عنوانها "التوافق بين القوى السياسية والحفاظ على مقدرات هذه الدولة وشعبها"، وبالتالي هي خطوة مبشرة تدل على الوحدة السياسية التي تقود للاستقرار وعودة الدولة الليبية، واستعادة عافيتها، والوصول إلى مفهوم الدولة الوطنية التي كانت تتمتع به ليبيا.  

ليبيا دعم المسار السياسي في ليبيا تهدف مصر الصحفي جمال الكشكي الكاتب الصحفي جمال الكشكي جمال الكشكي المسار السياسي

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