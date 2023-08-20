الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالإنفوجراف.. قصور الثقافة تستعرض نشاط مشروع "أهل مصر"

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لقصور الثقافة "إنفوجراف" استعرضت فيه تفاصيل مشروع "أهل مصر"، قبل انطلاقه لأطفال المحافظات الحدودية بشرم الشيخ، من حيث عدد الأسابيع والمستفيدين، فضلًا عن أهم الفعاليات الثقافية والفنية المنفذة.

فمن المقرر أن تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مرحلة جديدة من مشروع "أهل مصر"، غدًا الإثنين، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر أسبوع ثقافي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري؛ وذلك تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة. 

وتستضيف خلاله 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبورماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج المسرحي أحمد السيد، مشرفًا عامًا والذي أكد أنه من المقرر أن يتم تقسيم الأطفال خلال فترة تنفيذ الأسبوع الثقافي بالمشروع وفقًا للفئة العمرية ودرجة استيعاب كل طفل، وبما يتناسب مع طبيعة البيئة لتحقيق التبادل الثقافي المرجو وتطوير المهارات العقلية واليدوية والفنية للأطفال، وأضاف أن تنوع الورش المقدمة سواء أدبية أو فنية يهدف للتأكيد على مفاهيم الهوية والانتماء وعناصرها واكتساب مهارات التواصل واكتشاف القدرات الذاتية ونقاط التميز، والأهم إعطاء الأطفال فرص التعبير عن أنفسهم وأهمية النقاش مع الآخر واحترامه، ومعرفة تاريخ وتراث بلادنا بتنوعه وثرائه وأهمية الحفاظ عليه.

وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، حيث تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

أطفال المحافظات الحدودية الهوية الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المخرج هشام عطوة مشروع أهل مصر وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم.. ووالدها: "جوزها سابها ميتة 6 ساعات" (فيديو)

ضبط طبيب مزيف أجرى عمليات للسيدات فى الإسكندرية

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

"سابنى غضبانة وراح يصيف مع صديقته".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

"الداخلية" تقدم تسهيلات لكبار السن والحالات الإنسانية بالجوازات

سر إضاءة برج القاهرة باللون الأزرق أمس (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة