بالإنفوجراف.. قصور الثقافة تستعرض نشاط مشروع "أهل مصر"

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لقصور الثقافة "إنفوجراف" استعرضت فيه تفاصيل مشروع "أهل مصر"، قبل انطلاقه لأطفال المحافظات الحدودية بشرم الشيخ، من حيث عدد الأسابيع والمستفيدين، فضلًا عن أهم الفعاليات الثقافية والفنية المنفذة.

فمن المقرر أن تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مرحلة جديدة من مشروع "أهل مصر"، غدًا الإثنين، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر أسبوع ثقافي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري؛ وذلك تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وتستضيف خلاله 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبورماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج المسرحي أحمد السيد، مشرفًا عامًا والذي أكد أنه من المقرر أن يتم تقسيم الأطفال خلال فترة تنفيذ الأسبوع الثقافي بالمشروع وفقًا للفئة العمرية ودرجة استيعاب كل طفل، وبما يتناسب مع طبيعة البيئة لتحقيق التبادل الثقافي المرجو وتطوير المهارات العقلية واليدوية والفنية للأطفال، وأضاف أن تنوع الورش المقدمة سواء أدبية أو فنية يهدف للتأكيد على مفاهيم الهوية والانتماء وعناصرها واكتساب مهارات التواصل واكتشاف القدرات الذاتية ونقاط التميز، والأهم إعطاء الأطفال فرص التعبير عن أنفسهم وأهمية النقاش مع الآخر واحترامه، ومعرفة تاريخ وتراث بلادنا بتنوعه وثرائه وأهمية الحفاظ عليه.

وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، حيث تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.