الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجاح طلاب الأول والثاني الثانوي الراسبين بالدقهلية؟.. "الدستور" توضح بالمستندات

ناصر شعبان
ناصر شعبان

أكد ناصر شعبان مدير تعليم الدقهلية المنشور المتداول بشأن درجات الرأفة للصفين الأول والثاني الثانوي، وحصلت «الدستور» علي مستند خاص بالواقعة، نرصده في التقرير التالي:

قال ناصر شعبان في قرار له: بشأن تظلمات السادة أولياء الأمور الذين رسب لهم أبناء في الصفين الأول والثاني الثانوي فقد تم تشكيل لجان من السادة الموجهين العموم والاوائل والمختصين لمراجعة كافة الأوراق والتأكيد من صحة إجراءات التصحيح.

وأضاف: تم العرض علي المحافظ للموافقة علي نجاح الطلاب الراسبين في الدور الثاني في مادة واحدة فقط وانتقالهم للصف الأعلي حرصا علي مستقبل الطلاب وقد وافق المحافظ وفقا للقوانين واللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات.

وكان قد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2023، من خلال غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

واطمأن الوزير من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، على انتظام سير الامتحانات، وانضباط مراحل العمل.

وشدد على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان.

كما وجه الوزير  بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ولفت إلى ضرورة توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الأول والثاني الثانوي الامتحانات المديريات التعليمية اللجنة المختصة العمليات المركزية

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