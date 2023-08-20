تحرير 20 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 20 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية شارك فيها الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وجهاز حماية المستهلك، والتموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

وشدد اللواء عصام سعد، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسوّل له نفسه الإتجار بصحة المواطنين من بعض التجّار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية ذلك؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة، والتأكد من الالتزام بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، ومباحث التموين؛ لشن حملات مفاجئة على كل منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كل المنتجات، لافتًا إلى أن الحملة تمت برئاسة خادل عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ومسئولي جهاز حماية المستهلك ومفتشي إدارة تموين صدفا ومسئولي الإشغالات بالمركز.

وأسفرت عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا منها (حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات على كل منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية.

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

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حملات تموينية

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