الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث منظومة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة التعديات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءً؛ لمتابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها، خاصة أنها تُعد واحدًا من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسئولي وحدة المتغيرات بالديوان العام.

وتناول اللقاء، استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكل الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها، لإزالة أي تعدٍ يحدث على الأراضي الزراعية بكل مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلًا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشددًا على محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف المهم.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم كل أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها، لضمان إنجاز الأعمال، وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

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اتخاذ الإجراءات استرداد حق الشعب البناء العشوائي التعديات ومخالفات البناء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخالفات البنائية الموقف التنفيذى الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية رصد مخالفات البناء للبنية المعلوماتية منظومة المتغيرات المكانية

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