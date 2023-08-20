ضبط طبيب مزيف أجرى عمليات للسيدات فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص؛ لانتحاله صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع فيسبوك لمزاولة نشاطه بالإسكندرية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتفا محمول، مبلغ مالى، عدد من الأدوات الطبية.

بمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.