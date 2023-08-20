الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"زوجي اتحبس بسبب والده وشقيقه وأهله طردوني من بيتي".. سيدة تطلب الطلاق للضرر

محكمة
محكمة

"بيتنا اتخرب وولادنا اتشردوا بسبب شقيقه ووالده" بهذه الكلمات بدأت “آيه .ح” دعواها التى تقدمت بها أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتى تحمل رقم  5594 لسنة 2023.

 
فقالت في دعواها: “زوجى ليس لديه وظيفة مستقرة ولا مصدر دخل ومنذ زواجنا وأنا أعانى منه أشد معاناة حتى أصبت بأنيميا حادة بسبب قلة الطعام والشراب وبرغم ذلك تحملت هذه الحياة الصعبة معه حتى لا أكون سببا فى خراب البيت”.


وتابعت الزوجة: “منذ سنتين تقريبا قمنا بفتح محل لبيع الأدوات المنزلية وأصبحت حياتنا مستقرة للغية وكان وش الخير علينا لكن فرحتنا لم تستمر وانقلبت حياتنا رأسا على عقب، فمنذ فترة ويتشاجر شقيق زوجى ووالده مع أحد الأشخاص من المنطقة، وبكل مرة تتطور المشاجرة بينهم وتم تحرير العديد من المحاضر فى كل من الطرفين”.


وأضافت: “نصحته كثيرا بعدم التدخل لكنه لم يسمع لحديثى مطلقا وطلب منى ترك المنزل نهائيا إذا لم ألتزم الصمت، وأخيرا قام زوجى وأشقاءه بالتشاجر مع جارهم والتعدى عليه بالسلاح الأبيض وتسببوا في إصابته بجرح نافذ وتم ضبط زوجى وأحد أشقاءه وفي انتظار الحكم عليهم”.

 
واستطردت: “ولم يكتفي بذلك بل طلب من والده أخذ جميع الأموال الموجودة بالمنزل ليتمكن من توكيل محامى وتم دفع مبلغ ٦٥ ألف جنيه وطلب والده منى بأن أخذ من أشقائى ٢٠ ألف جنيه وعندما رفضت انهالوا علي بالضرب المبرح وقاموا بطردى من شقتي”. 

أدوات المنزل التشاجر الضرب المبرح القاهرة زنانيري

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