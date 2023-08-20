التشكيل.. مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليل

أعلن بيير اريستون المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليل عصر اليوم الأحد في إطار الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ويقود هجوم نانت في لقاء اليوم نجمنا المصري مصطفى محمد، وذلك للقاء الثاني على التوالي حيث بدأ في لقاء تولوز بالجولة الأولى.

وكان مصطفى محمد سجل هدفا في أول لقاء لنانت بالدوري أمام تولوز والذي خسره الفريق بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ديسامبس.

خط الدفاع: كوكو، بيير جابريل، كاستليتو، بلوس.

خط الوسط: ميرلين، شيرفيلا، أوجستو.

خط الهجوم: موليت، مصطفى محمد، موسيس سيمون.