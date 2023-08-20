الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مليون ونصف المليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية فى منطقة الجمالية.

وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,700,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة الالعاب النارية الاتجار منطقة الجمالية مخزن

الأكثر قراءة

اجتماع بنغازى.. هل يحسم لقاء صالح والمنفى وحفتر الأزمة فى ليبيا؟

ضبط 2500 عبوة مقرمشات ومياه غازية و200 كيلو لحوم مصنعة منتهية الصلاحية بالبحيرة

يوفر 7 آلاف فرصة عمل.. بدء ملتقى توظيف "حياة كريمة" بمشاركة 55 شركة بالقليوبية

زوج يخنق زوجته فى الجيزة بسبب مشادة كلامية

ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة للنصب على المواطنين بالقاهرة

المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ671 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة