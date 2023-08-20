ضبط مليون ونصف المليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية فى منطقة الجمالية.



وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,700,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.