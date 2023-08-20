الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مكتب التأمينات بالصحفيين يبدأ تقديم خدماته.. غدًا

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء عمل مكتب التأمينات بالنقابة، غدًا الإثنين 21 أغسطس، من خلال فريق من التأمينات لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للزملاء، كما يقدم المكتب خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.


كما يقوم فريق التأمينات بتدريب عدد من موظفي النقابة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل دائم بعد انتهاء مدة انتدابهم للنقابة.


يأتي ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي ضم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.


ويقدم الفريق المنتدب للعمل بالمكتب إرشادات للزملاء حول سبل فتح ملفاتهم التأمينية من خلال المكاتب التابع لها سكنهم تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد.


وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الزملاء الراغبين في فتح ملفاتهم التأمينية سيكون من حقهم إعادة التأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل سداد حصة تبلغ 21% من الأجر التأميني.


من ناحية أخرى خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب وكذلك إعطاء صلاحيات للعاملين به يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة، على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.


كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، قد أكد خلال لقائه بنقيب الصحفيين حق أصحاب المدد التأمينية السابقة في ضم المدد التأمينية السابقة لهم وأن الصحفي المؤمن عليه  لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

 

نقابة الصحفيين التأمينات مكتب التأمينات خالد البلشي الهيئة القومية للتأمينات اللواء جمال عوض

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