"صناعة النواب" توصى بوضع استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، بضرورة العمل على وضع استراتيجية محددة بالسياسات اللازمة، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإقرار الحوافز الداعمة لهذا الهدف.

وأكدت اللجنة على ضرورة سرعة وضع تلك الاستراتيجية، من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومي والعمل على تقليل نسبة البطالة وزيادة معدلات النمو.

وأشارت اللجنة إلى أن القطاع الصناعي هو قاطرة النمو للاقتصاد المصري، ونمو القطاع الصناعي يأتي من خلال جذب الاستثمارات وإنشاء مشاريع صناعية إنتاجية مميزة.

وفي الإطار ذاته، أوصت اللجنة بوضع استراتيجية للصناعة المحلية، وتشكيل لجنة تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة التنمية المحلية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار، من أجل إعداد خريطة صناعية تتحدد من خلالها فرص الاستثمار المتاحة ونوع الصناعة التي تحتاجها السوق المحلية والعالمية، والارتقاء بمعايير التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة في تعميق قدرات الصناعة الوطنية.

وأوصت اللجنة بالتركيز على تطوير الصناعات الوطنية الحيوية والاستراتيجية، خاصة الصناعات الثقيلة والكيماوية والزراعية لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار والتشجيع في ريادة الأعمال في قطاع الصناعة، من خلال تقديم التمويل والدعم الفني وتيسير الوصول إلى الشبكات والموارد اللازمة.