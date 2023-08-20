الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكيلانى تتفقد مشروع "واحة الثقافة" فى 6 ‏أكتوبر تمهيدًا للافتتاح

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء ‏‏"واحة الثقافة" بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح، خلال الشهور المقبلة.

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الثقافة ‏المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض، ‏والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، واطلعت ‏على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.

وشددت الدكتورة الكيلاني على ضرورة الانتهاء من كل ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها، لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة ‏تعمل على تذليل كل العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات، وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع، ‏والتي تم تصميمها طبقًا للمواصفات العالمية‎.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنه تم ‏الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع الذي ‏يضم: المبنى الإداري، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، ‏والمخازن، ومسرحا يسع لأكثر من ١٢٠٠ مشاهد، إلى جانب ‏مجموعة من المباني لخدمة كل العروض الفنية، ومبنى للورش، ‏ومساحات لانتظار السيارات تتسع لـ٥٠٠ سيارة، ومساحات ‏خضراء، وأضاف أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الحماية ‏المدنية وفق أحدث المواصفات‎.

يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ ٢٦ ألف متر مربع، وتم ‏البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة، وبدأت فكرته عام ١٩٩٤ أثناء ‏تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري رئاسة دار الأوبرا ‏المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ‏ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا ‏من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم ‏معماري، فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة ‏عين شمس، وأطلق عليها "واحة الثقافة"، ليكون بمثابة ملتقى ‏متكامل للثقافة والفنون، على غرار أكاديمية الفنون المصرية ‏بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث، ‏ويتميز بموقعه في قلب مدينة السادس من أكتوبر، حيث يتوسط ‏الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.

الدكتورة نيفين الكيلاني واحة الثقافة مدينة ٦ أكتوبر لدار الأوبرا وزيرة الثقافة والمواقع المفتوحة

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