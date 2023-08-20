المشدد 6 سنوات لـ 3 يروجون الهيروين والحشيش في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات، لـ3 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة القلج مركز الخانكة التابع لمديرية أمن القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا، ود.مصطفى على خلف ومصطفى أنور، ووكيل النيابة ممدوح أحمد خورشيد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 841 لسنة 2022 حصر على شمال بنها، أنه انهم فى 2022/2/14، قام كل من " أحمد ع.ا" 25 سنة عامل ومقيم ناحية، و " محمد ع.ا" 25 سنة نجار، و" محمود ع.ا" 27 سنة، مكوجى وجميعهم مقيمين ناحية موقف الاتوبيس بالقلج مركز الخانكة، احرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واحرزوا وحازوا جوهر مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرزوا وحازوا جوهر مخدرا "الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

كما قاوم المتهم الأول بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو معاون مباحث مركز شرطة الخانكة والقوة المرافقة له بمديرية أمن القليوبية، بأن أشهر في مواجهتهم السلاح الناري موضع الإتهام الرابع وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبساً بجريمته إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.