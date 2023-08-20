جهاز العاشر يحرر 70 محضرا لوحدات سكينة مخالفة

وجهت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، جهاز مدينة العاشر من رمضان، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجارأو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون على الوحدات المخالفة بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة.



وفي نفس السياق قام المهندس علاء منيع رئيس الجهاز، والدكتور شريف شحته مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى، بحملة على مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.



وأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، فى تصريحات صحفية، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحى السادس عشر و الحى العاشر 110 عمارة بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية .

كما أفاد أنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة غير الشاغرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد، موضحاً أن الحملة عن تحرير عدد 70 محضر للوحدات السكنية المخالفة كونها ايجار ومباعة وتغيير نشاط وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز، أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، مشددا على استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما شدد على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعى.