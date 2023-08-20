تسجيل 17 ماجستير و4 دكتوراة بكليات جامعة الفيوم

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (195) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، والدكتور شيما يوسف مدير مركز نظم المعلومات الاداريه MIS، اليومَ الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

في بداية الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية؛ عددها (17) ماجستير، و(4) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما وافق المجلس على التعديلات الواردة من اللجنة المشكلة لإنشاء برامج نوعية (دبلوم، ماجستير، دكتوراة) بين كليتَي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية الرياضية بجامعة الفيوم بشأن برنامج "تطبيقات الذكاء الاصطناعيِّ في عُلُومِ الرِّياضَةِ".

كما ناقش تفعيل برامج الدراسات العليا (دبلومات، دكتوراة) بأقسام صحة المجتمع، إدارة التمريض، تمريض أطفال "مرفق" الموارد المادية والقوة البشرية، المتوفرة.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما قامت شيماء يوسف بالرد على الاستفسارات الخاصة بمعوقات التقدم للدراسات العليا.

وشهد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول "دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري" حاضر خلالها باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

قال أحمد الأنصاري أن العمل الحر يفتح عددًا من الآفاق الجديدة للطلاب والخريجين، ووجه الشباب إلى ضرورة الاعتماد على المشروعات الصغيرة وأن يكونوا من رواد الأعمال في المستقبل مما ينعكس بدوره على تحسن الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن هناك تسهيلات كثيرة للخريجين لبدء مشروعاتهم.

تسجيل (17) ماجستير و(4) دكتوراة بكليات جامعة الفيوم المختلفة

تسجيل (17) ماجستير و(4) دكتوراة بكليات جامعة الفيوم المختلفة