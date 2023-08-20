الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في عين شمس

المتهمين
المتهمين

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط طرفي مشاجرة بمنطقة عين شمس.

 

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب برش خرطوش.

بالانتقال والفحص ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المصاب، وآخر.

والطرف ثانِ هم 3 أشخاص إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة بسبب حدوث مشادة كلامية بين إثنين من الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الطرف الأول، واستخدام أحد أفراد الطرف الثانى "فرد خرطوش" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة منطقة عين شمس مشاجرة ضبط

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