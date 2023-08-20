بسبب خلافات أسرية.. شاب يقتل شقيقه فى البحيرة

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة سيدي شحاتة، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر قيام سائق "توك توك" بالتعدي على شقيقه بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وقام بطعنه بعدة طعنات نافذة بالبطن أودت بحياته، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز كفر الدوار، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "مصطفى سعيد عبدالمعطي" 34 سنة، سائق، ومقيم بقرية سيدي غازى التابعة لدائرة المركز، مصابا بعدة طعنات نافذة بالبطن، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه "يحيى، س ، ع" 27 عاما، ويعمل سائق "توك توك"، ومقيم بمنطقة سيدي شحاتة، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بينهما، قام على إثرها المتهم بالتعدى على شقيقه بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وتم طعنه عدة طعنات نافذة بالبطن وتوفى على أثرها.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران مدير مباحث البحيرة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذلك على خلفية حدوث خلافات أسرية بينهم.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.