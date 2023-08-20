فيضانات كارثية.. كاليفورنيا تستعد لـ "هيلاري" العاصفة الاستوائية الأسوأ منذ 84 عامًا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه تم خفض تصنيف إعصار "هيلاري" إلى عاصفة من الفئة الأولى أثناء تحركه صوب منطقة باجا كاليفورنيا، مساء أمس السبت، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات قاتلة ناجمة عن العاصفة الاستوائية التي تضرب كاليفورنيا للمرة الأولى منذ 84 عامًا.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير (NHC) في تقرير استشاري بأن الفيضانات الكارثية والمهددة للحياة لا تزال محتملة، وأن العاصفة كانت تصل أقصى سرعة للرياح إلى 90 ميلاً في الساعة (145 كم / ساعة)، حيث تبعد العاصفة 175 ميلاً (281 كم) من جنوب بونتا يوجينيا، المكسيك، و535 ميلاً (855 كم) من سان دييجو، كاليفورنيا، وتتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 18 ميلاً في الساعة (30 كم / ساعة) حيث وصلت إلى شبه جزيرة باجا كاليفورنيا كإعصار، ولكن ومن المتوقع بعد ذلك أن تضعف إلى عاصفة استوائية عندما تصل إلى جنوب كاليفورنيا بعد ظهر اليوم الأحد.

- عاصفة قاتلة وفيضانات كارثية

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن العاصفة ستظل قاتلة وخطرة رغم ضعفها، فمن المتوقع أن تتسبب العاصفة هيلاري في تساقط من 3 إلى 6 بوصات (7-15 سم) من الأمطار، مع وصول هذه الزخات إلى ما يقرب من 10 بوصات في بعض المناطق النائية، عبر أجزاء من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا الشمالية حتى ليل اليوم الأحد، مع توقع حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الحضرية، خاصة في الشمال، ما يُشكل خطورة كبيرة على السكان.

وقالت اللجنة إنه من المتوقع أن تواجه أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا، أمطارًا مماثلة وفيضانات مماثلة خلال يوم أو نحو ذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تكون هيلاري أول عاصفة استوائية تضرب جنوب كاليفورنيا منذ 84 عامًا، وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم حالة الطوارئ وحث المسؤولون الأفراد على ضرورة إنهاء استعداداتهم للرحيل من منازلهم في أقرب وقت وقبل غروب شمس اليوم الأحد.

وتابعت " الجارديان" أنه في المكسيك ، غرق شخص يوم السبت في بلدة سانتا روزاليا، على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، عندما جرفت سيارة في مجرى مائي، حيث قال إديث أجيلار فيلافيسينسيو، عمدة بلدة موليج، إن عمال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ أربعة أشخاص آخرين.

وأفادت بأنه تم تجهيز بعض المدارس في كابو سان لوكاس بالمكسيك كملاجئ مؤقتة، وفي لاباز، العاصمة الخلابة لولاية باجا كاليفورنيا سور الواقعة على بحر كورتيز، قامت الشرطة بدوريات في الشواطئ المغلقة لإبعاد السباحين عن الأمواج، كما تم إغلاق المدارس في خمس بلديات.

وأشارت إلى أن العديد من المنازل في مدينة تيخوانا الحدودية، التي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة، تتشبث بشكل غير مستقر بمنحدرات التلال شديدة الانحدار، وقال عمدة مونتسيرات كاباليرو راميريز إن المدينة أقامت أربعة ملاجئ في مناطق شديدة الخطورة وتحذر الناس في المناطق الخطرة.

- تحذيرات من الرياح القوية والعاصفة في مناطق التضاريس

يحذر المركز الوطني للأعاصير من أن الرياح قد تكون قوية وعاصفة بشكل خاص في مناطق التضاريس المرتفعة وبالقرب منها.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه في غضون ذلك ، يتدافع المسؤولون في جنوب كاليفورنيا لإخراج الأشخاص غير المسكنين من الشوارع إلى الملاجئ استعدادًا للعاصفة.

وقالت هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس إنه تم نقل 50 شخصًا من منطقة سد سانتا في إلى مواقع أكثر أمانًا، كما تقول الوكالة الحكومية أنه سيتم تنشيط أكثر من 100 فريق توعية في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس حتى يوم الاثنين.