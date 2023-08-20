الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت سارة سراج، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل فعاليات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "إن اليوم نشهد ختام بطولة "رالي السيارات" بمشاركة 500 متسابق من مختلف دول العالم، حيث إنه يتم ختام البطولة بسباق السرعة".

وأضافت سراج، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أجواء سباق "الرالي" جميلة جدًا، حيث إنه تقام 7 سباقات خلال البطولة، وهذه ليست المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة بمدينة العلمين، وإنما أقيمت في يوليو 2022، إضافة إلى عرض للسيارات الكلاسيكية والمعدلة.

ولفتت موفدة "إكسترا نيوز"، إلى أن مهرجان العلمين، شهد أمس، حلقة خاصة جدًا للإعلامية منى الشاذلي، مع المايسترو المغربي أمين بودشار، وقدمت الفرقة الموسيقية عرضًا ضخمًا، حيث شهدنا إقبالًا كبيرًا على الحلقة، وتفاعلًا من جميع الحاضرين.

وأوضحت موفدة "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين يشهد فعاليات رياضية خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ بطولة التجديف من يوم 24 حتى 26 أغسطس الجاري، ويشارك فيها 100 لاعب من مختلف دول العالم، وأيضًا بطولة "الفولي بول" الشاطئية، وستكون لها أجواء مختلفة.

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