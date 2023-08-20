الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة للنصب على المواطنين بالقاهرة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالنصب على آخر بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 7 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع فى النصب على مالك مكتبة بحوزته مبلغ مالى بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتعامل معه فى مجال الإتجار بالنقد، اختمرت فى ذهنه الشروع فى النصب على المجنى عليه بأسلوب انتحال الصفة.

وقام بالتواصل معه بزعم رغبته فى تبديل مبلغ مالى "عملات أجنبية" إلى العملة المحلية واتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المجنى عليه أثناء عملية تغيير العملة وقاموا بالتوجه لمحل الضبط وإرتكاب الواقعة.

بمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة القاهرة ضبط انتحال الصفة

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