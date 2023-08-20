ضبط مسجل خطرًا بـ1.8 كيلو حشيش وطلقات خرطوش فى عين شمس

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار.

أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، بناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام، فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، مبلغ مالي".

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.